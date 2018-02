Voici une Rumeur autour d'un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Il y a peu, on a appris que Bandai Namco serait impliqué dans le développement du jeu. En se basant sur la fiche d'un des développeur de la Société, il semblerait que le jeu possède également un mode multi-joueurs online. De quoi pousser certains à prendre l'abonnement, qui deviendra payant en septembre prochain...Source : http://nintendotoday.com/metroid-prime-4-could-have-online-multiplayer/

posted the 02/15/2018 at 05:45 PM by link49