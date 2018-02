Les règles de Dos :Chaque joueur pioche une carte. Celui qui détient celle avec le chiffre le plus élevé devient le dealer.Le dealer distribue sept cartes à chaque joueur, puis pioche ensuite deux cartes qu’il place face retournée côte à côte au centre de la table.Le joueur à gauche du dealer commence la partie. Plusieurs options de jeu s’offrent à lui : il peut poser une carte qui correspond au chiffre présent sur l’une des deux piles, ou placer deux cartes avec des chiffres qui, additionnés, donnent celui d’une carte en haut d’une des deux piles. Par exemple, si la carte comporte le numéro 7, le joueur peut poser une carte 3 et une carte 4 (parce que 3 + 4 = 7. De rien).Si la couleur de la/des carte(s) posée(s) correspond à celle de l’une des deux cartes du centre, le joueur peut se débarrasser d’une carte de son jeu. Si la couleur de la/des carte(s) posée(s) correspond à la ou les couleur(s) des deux cartes du centre, le joueur peut se débarrasser d’une carte et chaque autre jouer doit en piocher une supplémentaire.Pour faciliter le tout, le jeu comprend une carte "hashtag", pouvant correspondre à n’importe quel chiffre nécessaire au joueur. Les cartes 2 peuvent quant à elles adopter n’importe quelle couleur.Comme dans la version originale, le jeu se poursuit jusqu’à épuisement des mains de chacun. Le joueur ne doit pas oublier de dire "Dos" lorsqu’il n’a plus que deux cartes, au risque de se prendre un "Contre Dos" de la part d’autres joueurs plus attentifs, et de devoir piocher deux cartes.