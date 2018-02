Voici une Information autour de la Socété Microsoft :Il y a peu, les plans de l'E3 2018 ont été dévoilé, suggérant un plus petit stand pour Microsoft cette année.Selon Aaron Greenberg, ces plans sont en fait inexactes, en ajoutant qu'ils seront présents à l'intérieur et en dehors du Convention Center de Los Angeles.De plus, un Xbox Fan Fest aura aussi lieu durant l'événement. Plus de détails seront communiqués en avril prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/microsoft-e3-maps-circulating-aren’t-accurate-we-will-be-there-in-a-big-way.23263/