Voici une Information autour du jeu Secret of Mana Remake :Aprés le 30/40 de Famitsu et le 6/10 de Gamekult, voici d'autres notes obtenues par le jeu :- Player One : 8.5/10- DualShockers : 8/10- IGN : 7.8/10- LevelUp : 7.3/10- Polygon : 5.5/10Le titre est bien parti pour diviser les joueurs et les testeurs...Source : https://opencritic.com/game/5511/secret-of-mana-hd?tab=1