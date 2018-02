A quelques jours de la sortie de Bayonetta 1 & 2 Special Edition.Grosse surprise, la boite du coffret est minuscule, un peu plus grande qu'un boitier Switch.A l'intérieur de cette édition, nous retrouverons :-Jeu Bayonetta 2 + 1 Code de Téléchargement pour Bayonetta-Un Steelbook au format des jeux Switch-3 Planches d'Autocollants-Cartes de VersetsAttention, cette édition sera limitée à 5000 exemplaires en France.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Bayonetta 2 - Edition Spéciale 79.99€ Rupture Bayonetta 2 + 1 Code de Téléchargement pour Bayonetta 44.99€ Guide The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Edition Augmentée 29.99€