Malgrés quelques bonnes surprise comme la trilogie Kenshin, dernièrement on ne peut pas dire que les adaptations de mangas d'actions en films lives soient une réussite, preuve en est le flop des derniers essais que sont Jojo ou FMA, mais peut etre que cela va changer.Inuyashiki, le manga de l'auteur de Gantz (deja adapté en anime cette année), vient de voir son premier trailer dévoilé et il faut le dire pour une prod jap (donc pas de moyens de ouf) ça a une certaine gueule.

Who likes this ?

posted the 02/14/2018 at 10:48 PM by guiguif