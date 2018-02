Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Dans une interview accordée au journal japonais Ascii, le président de Nintendo, Tatsumi Kimishima, a déclaré que son but est d'attirer les joueurs casuals sur Nintendo Switch durant sa deuxième année. Il indique également qu'après la sortie du jeu Super Mario Odyssey, le nombre de familles jouant aux jeux Nintendo a lentement augmenté.On comprend mieux pourquoi Nintendo Labo a été annoncé, puisqu’il correspond parfaitement à cette cible...Source : https://nintendosoup.com/kimishima-expanding-switch-causal-audience-2018-priority/

posted the 02/14/2018 at 08:58 PM by link49