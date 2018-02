Sega balance un nouveau trailer pour Shining Resonance Re:frain, le remaster PS4 de Shining Resonance qui aura le droit en plus du 1080p/60fps a tout les DLC (150 !) et un mode Refrain permettant d'utiliser 2 nouveaux personnages.Le jeu est prévu en occident.

Who likes this ?

posted the 02/14/2018 at 08:39 PM by guiguif