Dans les magasins de jeux vidéos on voit encore beaucoup de vente de vieux jeux type Game Boy, Game Boy Advance, N64, PS1 etc.. Mais ma question c'est : est ce que les vieux jeux cartouches arrivent encore à enregistrer les sauvegardes de nos jours ? Pareil pour les cartes mémoires PS1/PS2 game cube, fonctionnent elles toujours ?

posted the 02/14/2018 at 07:34 PM by fab49