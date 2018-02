Bonsoir,2 DLC du pass saisonnier de Gears of War 3 sont actuellement gratuits au lieu de 10€ chacun.Pack de cartes « Fenix Rising »Ce pack ajoute cinq nouvelles cartes multijoueur : Académie, Anvil, Les profondeurs, La taule, et un remake d'Escalade présent dans l'opus original de Gears of War. Vous trouverez aussi 250 points supplémentaires pour votre score du joueur et quatre nouveaux personnages multjoueur : Recrue Clayton, Marauder sauvage et des variantes inédites de Cole Thrasball et de Kantus sauvage.Pack de carte Forces of NatureCe pack ajoute cinq nouvelles cartes multijoueur offrant chacune des conditions météo uniques : Aftermath (dans une ville inondée), Artillery (en pleine tornade), Cove (dans le brouillard), Jacinto (avec des trombes d'eau et l'Imulsion) et Raven Down (dans une tempête de neige). Ce pack comprend aussi 250 points de succès et quatre nouveaux personnages multijoueur : le grenadier sauvage et de nouvelles variantes de Dom en commando, de Baird le mécano et du Grenadier d'élite sauvage.Baisse de prix sur les autres packs:Bonne soirée