Voici une Information autour du jeu Secret of Mana Remake :Le jeu a été testé par Gamekult et il obtient la note de 6/10. Pour rappel, le jeu sortira officiellement demain, sur Ps4 et PsVita. A noter que pour cette dernière, et contrairement au Japon, il n’y aura pas de version boite…Source : https://www.gamekult.com/jeux/secret-of-mana-3010005851/test.html