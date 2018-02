Et c'est parti pour un Mardi Gras de folie en MartiniqueComme je le disais dans mon précédent produit à ce sujet, ici, le Mardi Gras (et le Mercredi des Cendres) sont fériés et tout le monde (Patrons, employés, chomeurs, étudiants, enfants, personnes agées) descend dans la rue pour communiquer joie et festivitéJe sais maintenant qu'il y a pas mal d'Antillais expatriés sur Gamekyo, d'où mon partage... Et également pour faire découvrir notre culture à tout le mondeGrossièrement, la vidéo se centre sur les vidés (des gens totalement random qui dansent et chantent derrière les groupe à pied) et non sur les groupes déguisés eux même------------------------------------PS : Pour ceux qui sont de la Guadeloupe (je sais que le carnaval est un peu différent chez vous), une petite vidéo de AKIYO et l'impressionnante foule qui les suis! Ca doit être le plus grand vidé de la Caraïbes non ?------------------------------------Finissons cet article avec un peu de musique du Carnaval (Martinique à nouveau) :Bonne fin de semaine à tous