Voici une Information autour du jeu Bayonetta 1 + 2 :Voici les notes obtenues par le titre :- Vooks : 100/100- Press Start Australia : 100/100- We Got This Covered : 90/100- Lightningamer : 90/100- Trusted Reviews : 90/100- IGN : 90/100- Millennium : 90/100- CGMagazine : 90/100- JeuxVidéo.com : 18/20 pour le premier Opus et 19/20 pour le second- Meristation :85/100- GameSpew : 80/100Et les tests de Gameblog, avec celui du premier Opus :Et celui du deuxième Opus :Et pour finir sa moyenne Metacritic :Le jeu sortira dans deux jours…Source : http://www.metacritic.com/game/switch/bayonetta-+-bayonetta-2