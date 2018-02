PS : pour le coup, les deux jeux (de Blob et De Blob 2) sur une même cartouche, c'est trop demandé...

Le jeu De Blob 2 est disponible sur PC/PS3/PS4/X360/XOne/WiiLe jeu The Raven remastered est prévu le 13/03/2018 sur PC/PS4/XOne.

Like

Who likes this ?

posted the 02/14/2018 at 01:22 PM by nicolasgourry