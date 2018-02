Le joueur n’incarne plus Warren, mais un personnage féminin ou masculin désormais créé via un éditeur de personnage doté d'options de customisation.



On quitte les espaces confinés du complexe Cryo pour explorer une cité plus ouverte en proie aux conséquences des expériences de la firme. Parmi les nouvelles menaces de cette suite, la sombre présence dans le ciel de la ville devrait jouer un rôle important dans l'histoire de cette suite.



La ville à explorée sera déchirée par le conflit, on y croisera de nombreux civils et des militaires avec lesquels discuter et échanger des informations.





Quitter les murs du complexe scientifique de Cryo offre aux joueurs un tout nouveau panels d’armement, des outils plus locaux, plus improvisés pour certains ou encore des technologies militaires avancées au look et aux effets différents de l’armement du premier épisode.



Le système de combat a été amélioré pour intégrer les éléments que le studio appelle Système de démembrement 2.0. On y trouvera plus d’armes, plus de styles de combat ainsi qu’un tout nouveau système de défense directionnelle pour le personnage. A la manière des ennemis du premier épisode, notre personnage devra lui aussi se défendre des attaques selon les forces et les faiblesses de différentes parties de son anatomie (têtes, torse, jambes et bras gauches et droits). Cela va de paire avec un tout nouveau système de contre et de défense directe avec ses armes.



L’utilisation et surtout l’utilité du drone ont été revue et surtout améliorées. Il sera utilisé dans plusieurs combos d’attaque et pourra être équipé d’armes à distances récupérées lors des démembrements sur les ennemis.



Le moteur du jeu (Delta Engine) a été en partie réécrit pour cette suite. Cette étape était nécessaire pour répondre aux ambitions du studio concernant le level design plus ouvert de l’épisode.



Côté scénario, l’absence de personnage prédéfini au passé déjà écrit devrait rapprocher la formule de The Surge 2 vers quelque chose de plus « Soulien » dans l’âme, avec une mise en avant de la narration environnementale et des indices à déchiffrer.

La suite de The Surge se dévoile avec quelques infos.Le jeu est prévu pour 2019