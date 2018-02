À mi-chemin entre stratégie et action, SUPERHOT VR est un FPS où le temps ne s'écoule que lorsque vous vous déplacez. Ici pas de santé qui se régénère, ni de munitions à récupérer : chaque mouvement compte. Vous vous retrouverez face à des vagues d'ennemis mieux armés et devrez récupérer leurs armes pour tenter de survivre au milieu d'un torrent de balles en slow-motion.

posted the 02/14/2018 at 11:05 AM by leblogdeshacka