Dead Island, Saints Row, Metro, Risen, Homefront ou encore Agents of Mayhem.

THQ Nordic vient de surprendre le marché en annonçant l'acquisition de Koch Media, distributeur et société mère du label Deep Silver, pour un montant de 121 millions d'euros. En réalisant cette acquisition, la compagnie suédoise autrefois nommée Nordic Games qui s'est spécialisée dans le rachats de licences abandonnées frappe un grand coup puisqu'elle devient propriétaire non seulement de l'immense réseau de distribution de Koch Media mais aussi de Deep Silver et donc des licencesIl est toutefois important de noter que Koch Media et ses filiales continueront d'opérer en tant qu'entités indépendantes.