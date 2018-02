Hello tout le monde,Aujourd'hui je lance une petite chronique "petit pilote et soucis d'éclairage", Ce que l'on sait de...Je reviendrai de temps en temps avec vous sur des jeux annoncés et qui sortent en 2018 ou voire même 2019. Je regrouperai des informations et on fera un point de ce que l'on sait sur le jeu en question.Aujourd'hui place à Two Point Hospital, la suite spirituelle de Theme Hospital sorti en 1997. Etant un grand fan de ce jeu je me devais de commencer par celui-ci, cette suite s'annonce bien et surtout respecte l'identité du premier opus.Etes vous comme moi ? Attendez-vous ce titre ?