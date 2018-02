CONTENU DE L’EDITION LIMITEE : - Steelbook® embossé en édition limitée - Poster recto-verso détaillant la carte de campagne - Cartes illustrées dévoilant la biographie de cinq grands leaders Thrones of Britannia est un jeu dérivé de la série Total War qui vous invite à réécrire un moment critique de l'histoire, un moment clé pour l'avenir de la Grande-Bretagne moderne. Incarnez l'une des dix factions jouables pour construire et défendre un royaume à la gloire des Anglo-saxons, des clans gaéliques, des tribus galloises ou des colons vikings. Forgez des alliances, administrez des colonies florissantes, construisez des armées et parcourez la carte Total War la plus détaillée à ce jour à travers des campagnes de conquête. • Choisissez votre stratégie La grande campagne vous offre plusieurs possibilités pour atteindre une victoire glorieuse ; étendez votre territoire par la force des armes. Vos colonies florissantes, votre technologie avancée et votre influence vous apporteront la gloire. Par ailleurs, complétez une série d'objectifs uniques basés sur l'histoire de la faction choisie. Enfin, préparez-vous pour le principal défi en fin de jeu et pour la dernière, l'ultime condition pour la victoire. • Explorez et conquérez les îles britanniques Des hautes-terres enneigées de l'Écosse aux vergers et prairies du Kent, levez le brouillard de guerre et révélez l'étendue de la Grande-Bretagne anglo-saxonne. Les multiples environnements urbains et ruraux tiennent lieu de décor aux différents champs de bataille. Testez diverses stratégies face à de nouvelles petites colonies à capturer. Coupez les routes commerciales de vos ennemis et battez en brèche leurs solides postes de défense. • Seigneur de guerre viking ou roi anglo-saxon, entrez dans la légende Chaque faction sera confrontée à une série d'événements uniques et à des dilemmes, fondés pour la plupart sur de véritables faits historiques. Embarquez à bord d'expéditions vikings ou administrez l'économie paysanne anglo-saxonne. À chaque faction, ses manières de jouer et ses ressentis différents. Créez des rôles uniques pour votre roi et vos nobles : les choix que vous ferez auront une forte influence sur leur évolution et leur histoire. • L’expérience Total War « classique » améliorée Contient de nombreuses mises à jour des mécaniques clés de Total War, comme les provinces, la politique, les technologies, le recrutement, les dilemmes et bien d'autres encore, conçues pour rendre l'expérience plus immersive et réelle.

Le jeu A Total War Saga: Throne of Britannia aura droit à une édition limitée contenant un steelbook.-Le jeu-Un steelbook-5 cartes détaillées-Un posterLe prix de cette édition est de 39.99€ et sortira le 19 Avril.