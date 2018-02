On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de JeGeekJePLAY où je m'attarde brièvement sur Old Man's Journey sur Nintendo Switch. Le jeu est développé par le studio Broken Rules et sera disponible sur l'eShop le 20 février prochain à 9.99€. Je vous propose donc de découvrir le second niveau de ce jeu qui se déroule telle une aventure narrative dans laquelle on interagit avec les éléments du décors. Je ne vous propose pas le premier niveau pour ne pas vous gâcher la surprise de l'introduction du jeu...



Cette version Switch dispose de certaines caractéristiques qui lui sont propres comme la possibilité de jouer de 3 manières différentes (tactile, stick et motion-pointer), de ressenti les vibrations HD ou encore de pouvoir jouer en mode 2 joueurs.



Pour cette session de jeu j'ai opté pour la prise en main en motion-pointer qui est très réactive et immersive. La fonction tactile est elle aussi très appréciable offrant un certain confort de jeu. Mais j'en parlerai plus en détails prochainement au travers d'un test complet, mais sachez d'ores et déjà que le jeu se termine en 2H, même un peu moins ^^





Samy Joe - http://www.jegeekjeplay.fr/2018/02/jegeekjeplay-old-mans-journey-sur.html