"Ce sont plus de 180 personnes qui s’activent sur Sea of Thieves depuis plusieurs années."





"Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur où l'on se balade au milieu de l'océan à la recherche de trésors, de gloire et de grog. Il n'y a pas d'univers persistant et il est impossible de savoir combien d'autres pirates se trouvent sur votre carte à un instant t. L'objectif n'est pas pour Rare de proposer un Battle Royale mais simplement de s'assurer que personne ne se retrouve jamais réellement seul."





"Les mises à jours régulières seront donc gratuites et la monétisation prendra a priori la forme d’une boutique d’éléments cosmétiques, d’animaux de compagnie et autres idées bizarres made in Rare."





"Je fus même très heureux d’apprendre qu’il n’y aurait ni expérience, ni de niveaux ou d’objets avec des statistiques. Tout est pensé pour que les joueurs puissent s'immerger sans le moindre impératif sous peine d’être relégués au fin fond d’un classement artificiel. La différence se joue donc sur le talent des joueurs, leur capacité à s'immerger dans cet univers et bien sûr l'apparence : avoir la classe quand on vomit ses tripes au milieu d'une tempête n'a pas de prix."





"Tout existe dans le jeu et découvrir un coffre n’est pas suffisant pour gagner de l’argent : il faut le ramener à bon port tout en ayant conscience qu’on peut se le faire tirer en route."





"Je ne peux nier avoir passé bien dix minutes à pousser des "oh" et des "ah" en voyant le niveau de rendu atteint sur cette version Xbox One X. C'est bien simple, je n'ai jamais vu une mer aussi belle dans un jeu vidéo et se retrouver au coeur d'un orage en pleine bataille navale décroche la mâchoire."





"La partie sonore est tout aussi folle : le bruit des vagues sur la coque sonne juste, le bois respire sous la pression de la houle et le compositeur a poussé le vice à jeter ses collègues dans une piscine pour obtenir le vrai son d'un corps qui tombe à la flotte."





"Non content d'être la prochaine vitrine technologique de Microsoft, le jeu tourne comme une horloge sur une grande variété de machines."





"Le premier modèle de Xbox affiche ses 30 images par seconde sans jamais broncher même avec tous les effets météo, une information vérifiée en direct grâce à une petite session passée en mode debug. Bien sûr, le rendu est bien meilleur sur la One X qui propose de la 4K en 60FPS."





"Même combat sur PC, l’équipe ayant mis un point d’honneur à faire en sorte que leur jeu tourne sur n’importe quoi, même un vieux laptop ou une tablette sans processeur graphique. L’écart entre les paramètres visuels les plus bas et les plus élevés est donc énorme afin de garantir l'accès au jeu au plus grand nombre."





"Les combats manquent d'intérêt."





"Mieux vaut être conscient que le plaisir vient beaucoup plus de la balade en mer, de l'exploration et des mésaventures qui surviennent en cours de route que d'un échange de politesses avec quelques squelettes."





"Il y aura bien du contenu “end game”."

En résumé :



Au final, cette journée de visite s'est avérée particulièrement rassurante sur la finition du jeu et l'approche singulière du studio en ce qui concerne la partie "service". On insiste néanmoins sur cette idée : Sea of Thieves est un jeu qui ne fonctionnera que si les joueurs montent eux même la mayonnaise. Au lieu d’essayer de les forcer à se connecter tous les jours, Rare est en train de faire le pari que leur univers original, magnifiquement rendu et d’une stabilité exemplaire, suffise à pousser les joueurs à s’amuser entre eux, s’inventer des histoires et faire preuve de créativité. Même si le titre manque de diversité et de patate durant les combats, le potentiel est présent, et pour peu que le lancement se fasse sans encombre, Microsoft tient là un magnifique argument pour son Game Pass à 10€ par mois. Rendez-vous en mars pour notre avis définitif sur l'intérêt du jeu à la sortie.