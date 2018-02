Selon de multiples sources familières avec le projet, Activision travaille actuellement sur un Spyro the Dragon Trilogy Remaster, qui sera annoncé en mars 2018 et sorti au troisième trimestre 2018.Le remaster de la trilogie, à l'instar du populaire Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, présentera de nouvelles assets, de l'éclairage, des animations et des cinématiques, ainsi qu'une bande sonore remasterisée. Il comportera également des mises à jour de la fonction d'enregistrement, un peu comme dans le remaster Crash (qui a remplacé la fonction mot de passe des jeux originaux par quelque chose de beaucoup plus convivial). Le remaster inclura Spyro the Dragon, Ripto's Rage! et Year of the Dragon, et il y a la promesse alléchante d'un contenu extrait des versions originales de ces jeux.Le remaster Spyro sera annoncé pour PS4, avec le support de PS4 Pro, en mars 2018, et sortira au T3 2018. Une source a suggéré que septembre serait le mois de lancement, ce qui correspondrait au 20e anniversaire de Spyro the Dragon.Bien que ce détail ne fera pas partie de l'annonce en mars, le jeu sera une exclusivité d'un an pour PS4, avant d'être porté sur d'autres systèmes en 2019. Apparemment, la trilogie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy est liée à une période d'exclusivité similaire d'un an, alors attendez-vous à voir plusieurs ports de cela en 2018.Spyro the Dragon Trilogy Remastered est actuellement en cours de développement par Vicarious Visions, le même studio qui a géré Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Etant donné le succès du bandicoot, cette sortie a beaucoup de sens - bientôt nous verrons si l'on se souvient du dragon mauve tout aussi bien.Comme Crash ça serait cool.