Moon Studios est un studio indépendant autrichien de développement de jeu vidéo, fondé en 2010 par d'anciens développeurs de jeux AAA, et siégeant à Vienne en Autriche. En 2011, le studio débute le développement d'un jeu en coopération avec Microsoft Games Studios. Le jeu est publié en 2015 sous le nom d'Ori and the Blind Forest, pour lequel Moon Studios remporte le prix Best Debut (meilleur premier jeu) des Game Developers Choice Awards 2016. Une suite nommée Ori and the Will of the Wisps est annoncée lors de la conférence de Microsoft à l'E3 2017. Dans un récent Twitte le lead engineer de Moon Studios Gennadiy Korol annonce que studio recrute pour la suite de Ori en plus d'une nouvelle licence peut être en partenariat avec Microsoft .