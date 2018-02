Genre : T-RPGC'est un jeu basé sur la mythologie japonaise.Les ajouts de cette "definitive edition" :-Nouveau scénario "Labyrinth of Yomi"-La possibilité de mener un groupe de huit au lieu de six.-L'ajout d'un New Game+-Des nouveaux personnages jouables.-L'augmentation de la limite de niveaux.

posted the 02/13/2018 at 01:20 PM by nicolasgourry