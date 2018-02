Voici une Information concernant le jeu Super Mario Odyssey :Contrairement aux jeux Xenoblade Chronicles 2 et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey a été pour le moment épargné par les DLC. Yoshiaki Koizumi déclare que même si le contenu est déjà assez riche, si des bonnes idées germent, il pourrait envisager de sortir de les sortir en DLC. Reste à savoir si ce contenu sera gratuit ou pas...Source : http://nintendotoday.com/mario-odyssey-producer-is-open-to-dlc/