Le jeu Battelfield 1 Turning Tides sera "gratuit" du 13 au 19 février.Au programme, nous aurons droit aux 4 cartes se déroulant en mer du Nord et à Gallipoli. Une nouvelle classe d'élite est aussi disponible tout comme de nouveau véhicules.Mais ce n'est pas tout, puisque la version d'essai proposera aussi différentes cartes, modes, armes ... provenant de Battlefield 1 The Shall Not Pass ou en core de In the Name of the Tsar.