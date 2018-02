THEC64 Mini marquera le grand retour du Commodore 64 avec une toute petite machine qui, sur le principe, emboîtera le pas aux célèbres NES et SNES Mini de Nintendo. La tendance du revival miniaturisé se confirmera donc ce 29 mars 2018 avec un Commodore 64 plug-and-play plein d'émulation et dont la taille sera divisée de moitié...

posted the 02/13/2018 at 08:33 AM by gunstarred