Kamiya a fait un tweet (non trollesque) pour expliquer le financement de Bayonetta. En gros, Bayonetta 1 à été financé QUE par Sega. Pour Bayonetta 2, c'est Nintendo et Sega qui ont financés le jeu, mais bien évidemment, c'est Nintendo qui à investi le plus d'argent. Mais pour Bayonetta 3, il dit que c'est Nintendo qui finance entièrement le jeu! Sega n'est cité que parce que l'ip leur appartient, mais ils n'ont pas mis un sous dans le développement. Autre point intéressant: nintendo aurait autorisé Platinum Games à se servir des dub pour la version steam de Bayonetta 1 (qui était directement repris de la version Wii U!) https://twitter.com/i/moments/963271450370236416

Who likes this ?

posted the 02/13/2018 at 06:09 AM by xenofamicom