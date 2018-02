Je connaissais de nom l'animé Devilman mais je ne me suis pour autant jamais attardé sur ce vieil animé créé par Go Nagai. Toutefois, les choses ont changé depuis l’arrivée de Netflix qui nous offre une nouvelle vision de la licence au travers de Devilman Crybaby, série de 10 épisodes réalisée par Masaaki Yuasa et issue du studio Science Saru. Après avoir vu la bande-annonce, j’étais sceptique quant au design choisi et mon choix se confirmait après avoir visionné le premier épisode. J’ai donc regardé le second épisode, puis le troisième avant de me plonger pleinement dans Devilman Crybaby...Lire mon avis complet sur le blog ->Alors Devilman Crybaby, ça raconte quoi au juste ? Eh bien disons que les démons dominaient la Terre il y a fort longtemps avant de se retrouver enfermés dans des murs de glaces. Puis voilà qu’ils réussissent à s’en échapper et vont de nouveau débarquer sur Terre, attaquant les humains pour leur ôter la vie. Leur objectif reste inchangé : ils veulent conquérir la planète Terre. C’est alors qu’entre en scène, un jeune homme assez timide du nom d’Akira (héros de la série) qui se voit pris dans un engrenage démoniaque après avoir accompagné son meilleur ami Ryô à une fête un peu particulière appelée « sabbat ». Les choses tournent au vinaigre pour Akira qui se voit alors possédé par le seigneur de guerre des démons : Amon ! C’est alors qu’Akira devient Devilman, un démon à cœur humain qui va utiliser ses capacités afin de combattre les démons présents sur Terre.Devilman Crybaby est à la fois gore, choquant, à forte connotation sexuelle, triste, drôle mais aussi intriguant. C’est un tout ! Et quand je dis drôle, je parle d’humour. J’étais étonné de la manière de marier habillement l’humour au désastre qui suit ensuite. Par moments, c’est de la pure folie ! Cependant, l’animé montre à quel point les sentiments sont importants dans le cœur d’une personne et ce que l’on soit possédé ou non. Tout être humain est sensible à sa manière et nous le découvrons ici au travers de diverses personnes aux divers caractères dont la peur d’une telle situation peut les pousser à commettre des actes inimaginables.Il est assez intéressant de voir comment la direction artistique et l’animation sont travaillées. Certains resteront sûrement sur leur premier ressenti après avoir vu le premier épisode car oui par moments c’est un peu raide mais on écope aussi d’un tout autre dynamisme au moment opportun. On peut dire que c’est raide lors de scènes calmes mais une fois qu’on monte en intensité l’animation semble disposer d’une toute autre gestion et on apprécie la gestuelle et autres mouvements rapides des personnages. Et puis j’ai aussi trouvé l’intrigue assez intéressante, avec des épisodes qui s’intensifient au fur et à mesure qu’on avance dans l’histoire...Bien plus de détails sur mon blog personnel :