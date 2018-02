Voici une Rumeur concernant la Xbox One :Selon Daniel ‘ZhugeEx’ Ahmad, analyste chez Niko Partners, Microsoft aurait écoulé environ 35 millions de Xbox One dans le monde. Pour rappel, Microsoft n'a plus communiqué les chiffres depuis 2015. On sait juste qu'en 2014, 10 millions de Xbox One avaient été écoulé lors du bilan financier de Microsoft, et en janvier 2016, Electronic Arts avait déclaré qu'il y avait ente 18 et 19 millions de Xbox One dans le monde. En 2 ans, Microsoft aurait donc écoulé 16 millions de consoles supplémentaires...Source : https://wccftech.com/analyst-xbox-one-sales-35-million/