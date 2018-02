Atlus profite du 25ème anniversaires de la série pour ressortir un ancien épisode très apprécié par les fans de la licence, Shin Megami Tensei Strange Journey. Le joueur doit aller enquêter sur l'apparition d'une faille spatio-temporelle démoniaque au Pôle Sud. Au programme de ce remake : une refonte graphique, l'ajout d'un doublage intégral et Axel, un nouveau personnage inédit.

posted the 02/12/2018 at 05:57 PM by leblogdeshacka