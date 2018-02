Gamekult 7/10

Parvenir à être original dans l’un des genres les plus populaires de la scène indé, c'est la belle impression que laisse Dandara au terme d'une aventure bien trop courte, mais d’une intensité constante. Repenser totalement les déplacements de l’héroïne fonctionne à merveille avec des situations à mi-chemin entre la réflexion et l’action. Vu le temps d’adaptation nécessaire, on finit hélas par réellement maîtriser les contrôles alors qu’il est déjà temps de quitter pour de bon cet univers particulièrement soigné sur le plan esthétique et musical. On en ressort un peu frustré mais avec de sérieux atouts qui donnent envie de voir une suite.