Toujours imaginatifs lorsqu'il s'agit de donner naissance à des produits dérivés, les responsables marketing de la firme Mattel ont imaginé un jeu Uno aux couleurs de la série Zelda. De quoi rassasier les collectionneurs qui possèdent déjà le Monopoly Zelda, le Cluedo Zelda ou encore le jeu d'échec Zelda.Richement illustrée cette édition exclusive aux magasins de l'enseigne GameStop sera dans un premier temps réservée aux américains, mais la société ayant le bras long, nous pourrions peut-être la voir débarquer dans nos Micromania (filiale du groupe) en France. Sachez tout de même qu'il ne s'agit pas d'une bête version agrémentée de quelques jolis dessins puisqu'une règle supplémentaire a été ajoutée. Certaines cartes sont affublées du symbole de la triforce et vous serez obligé d'utiliser l'une d'entre elles si vous venez à piocher la vignette "Wild Triforce Card", sinon vous devrez piocher 3 cartes.

Who likes this ?

posted the 02/12/2018 at 05:46 PM by link571