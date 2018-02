Photo du chien a l'heure actuel

Le tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis (17e chambre) jugera ce lundi à partir de 13 heures, l’auteur présumé de sévices et d’actes de cruauté envers Gucci, un american staffordshire de 3 ans. La semaine dernière, ce jeune homme âgé de 20 ans s’était amusé à traîner le molosse sur une cinquantaine de mètres dans Bobigny. Placé en garde, la semaine dernière, il a nié les faits. Déferré samedi, il avait été placé en détention provisoire. Ce suspect n’est cependant pas le propriétaire de l’amstaff.Le maître de Gucci est mineur, ce qui, selon la loi, ne l’autorise pas à détenir un chien dangereux. Interpellé lui aussi et placé en garde à vue, il a été mis hors de cause. Il aurait expliqué «qu’un grand qui passait en moto lui aurait emprunté le chien et qu’il ne savait pas ce que cette personne allait faire de son chien».«Il faut lui laisser le temps de se remettre»L’épisode avait été filmé et les auteurs s’étaient vanté de leurs agissements en postant la vidéo sur Snapchat. Ce qui avait contribué à les débusquer. Les images avaient provoqué un émoi général, en particulier auprès de la Fondation 30 Millions d’Amis et de la Fondation Assistance aux aninaux.Gucci a été recueilli par un refuge dans les Yvelines à Morainvilliers. «Il a reçu un véritable élan citoyen. C’est incroyable le nombre d’appels que l’on reçoit chaque jour, s’étonne le refuge. Les gens nous demandent simplement des nouvelles ou se manifestent pour l’adopter.» Après avoir reçu de nombreuses visites de personnes intéressées par une possible adoption de Gucci, la structure d’accueil souhaite maintenant prendre le temps de trouver la personne idéale pour ce chien fougueux. «L’adoption n’est pas pour tout de suite. Dans la semaine, on devrait prendre un rendez-vous chez le vétérinaire pour une castration, il faut lui laisser le temps de se remettre après seulement, ce sera bon», indique le refuge. D’ici-là, Gucci reprend des forces.UPLa police confirme la détention sur Twitter