Blanka se dévoile en trailer gameplay dans Street Fighter V, le personnage sera disponible le 20 Février prochain, voici le trailer:Costume de combat:Costume Histoire:Costume Nostalgique:Pour rappel, Blanka est le donc 2 éme personnage de la saison 3 après Sakura, le reste des personnages prévu étant Falke, Cody, G et Sagat:

posted the 02/12/2018 at 04:28 PM by foxstep