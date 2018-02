Xenogears a 20 ans depuis hier et je voulais juste lui souhaiter un bel anniversaire et vous partager ce thème que beaucoup doivent connaitre.

En attendant le nouvel album orchestral anniversaire annoncé par Mitsuda.

N'hésitez pas à partager ici vos screen, vos morceaux de musiques et autres souvenirs lié au jeu . C'est open bar !