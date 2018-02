Bonjour,Au début des années 2000, j'avais lu que Sakurai (et feu Iwata) était les 2 cerveaux derrière Smash Bros.Ce que je savais moins, c'est qu'au départ, Sakurai voulait un jeu de combat "made in nintendo" pour concurrencer ce qui se faisait en arcade chez SNK et Capcom car il en était très fan.C'est suite à une interview avec Famitsu, accompagné de Hideki Kamiya et Fueto Uead (dont le lien sera mis tout en bas de l'article!) que Sakurai évoque son passé de joueur d'arcade, et qui m'a donné envie de partager avec vous cette anecdote.De ce dont je me souviens, l'idée de départ de Smash Bros (dont le nom de code du projet s'appelait "Dragon King: The Fighting Game") était d'en faire un jeu de combat au gameplay 2D mais avec la particularité d'y jouer à 4 en même temps (le projet étant sur N64, il fallait un jeu qui exploitait les 4 connecteurs manettes)Le jeu prenait forme, mais le problème c'est qu'il y avait trop de jeux de combats 2D à ce moment, et les jeux 3D faisaient également fureur durant le développement.C'est là ou intervient Iwata qui décide de simplifier le gameplay, et pour maximiser les ventes, il propose de mettre des personnages... Nintendo!Sakurai n'aurait pas été très convaincu par le casting composé que de personnages de la firme, mais il faisait confiance à Iwata. Il voulait en effet introduire des nouveaux personnages qui sont assez proches de ce qui se faisaient chez SNK et Capcom.Au final, le jeu à rencontré un certain succès mais pour un jeu de combat, l'objectif était atteint. C'est avec le volet Gamecube que Sakurai a pu pleinement s'exprimer en ajoutant un plus grand nombre de personnages (il faut savoir que déjà sur Gamecube, il voulait introduire des guests, mais cela n'a pas pu se faire, Iwata n'avait pas encore tout les pouvoirs de décisions à ce moment!)Voici le lien de l'interview/discussion entre Sakurai, Ueda et Kamiya (c'est en anglais):https://sourcegaming.info/2018/02/08/new-years-discussion-with-sakurai-ueda-and-kamiya/