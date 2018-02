Splatoon 2 aura droit à sa version limitée, prévu aux US pour le moment mais je pense qu'elle arrivera chez nous.Perso, j'aime bien cette édition et je pense me l'a prendreÀ l'intérieur, nous retrouverons :-le jeu-un starter guide de 100 pages-des autocollantsPas de prix pour le moment, mais une date le 30 Mars aux US.Je ferai une MAJ dès que Amazon US met 'es liens