Voici le Top allant du 05 au 11 février 2018 d’après Chart-Track :Et si vous voulez voir le Classement avec les Ventes par Editions séparées, c’est ici :Le jeu Shadow of the Colossus sur Ps4 entre à la première place, Monster Hunter World perd deux places, Dragon Ball FighterZ perd treize places, Dissidia Final Fantasy NT quitte le classement, Assassin’s Creed Origins gagne six places, Super Mario Odyssey reste stable, Forza Horizon 3 gagne une place, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy gagen sept places, Mario Kart 8 Deluxe reste stable, The Legend of Zelda : Breath of the Wild perd deux places, Grand Theft Auto V reste stable, Splatoon 2 perd douze places, Resident Evil 7 perd sept places, Fallout 4 reste stable, Mario + Rabbids Kingdom Battle quitte le classement, 1-2-Switch gagen cinq places, Final Fantasy XII : The Zodiac Age quitte le classement, et Wolfenstein II: The New Colossus et Dragon Quest Builders font leurs retours…Source : http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p/software/uk/latest/index_test.jsp&ct=110015/