J'ai fini le jeu aprés 155 heures de pur orgasme vidéoludique.La Nintendo Switch accueille selon moi son deuxième chef d'oeuvre, et voire plus.On va commencer par les points négatifs : le jeu souffre un peu en mode portable, et l'obtention des Lames est assez calvaire. Et le premier DLC est franchement dispensable. Le reste, c'est tout simplement parfait.Le jeu est assez beau et certains paysages sont juste magnifiques. Les personnages sont tous réussis je trouve, et certaines Lames sont juste parfaites. Je ne les ai pas donc débloqués mais je le ferais une fois le Mode New Game Plus disponible.Les musiques sont simplement divines, certaines étant même très poche du Sacré. Elles surpassent même selon moi le thème principal du jeu Fire Emblem Fates, qui avait pourtant mis la barre très haute. Mais alors là...Le jeu a vraiment de nombreux passages riches en émotions, drôles, sans jamais être lourd, et très tristes. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est le scénario et la morale de l'histoire.Monolith Software vient d'offrir selon moi à la Nintendo Switch, sa perle, sa pépite, et son chef d'oeuvre absolu. Il s'en est fallu de peu pour qu'on nous serve sur un plateau d'argent le jeu parfait, sans aucun défaut à mes yeux.C'est simple, il dépasse selon moi le premier Xenoblade Chronicles sur Wii, et par la même occasion devient le meilleur RPG de cette génération, voire même le même RPG auquel j'ai joué, tout simplement. Une claque du début à la fin. Magistral...