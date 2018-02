après plus de 180h de jeu j'ai atteint le 1er gros pallier du jeu à savoir le rang de chasseur 100 (le 2ème étant 999). du coup que propose le HL du jeu? ben pas grand chose.en effet une fois le solo de finis et ben on a pas grand chose de plus à faire à part affiner son stuff. quasi rien ne se débloque avec les rangs, à savoir en gros une mission à 50 et une autre à 100 et basta.une fois celle à 50 débride les rangs et donne accès à la transcendance qui consiste à mettre sur nos armes 1 à 3 bonus de plus (atk, affinité, def etc...) et augmenter nos rangs max d'armures.j'ai pas eut le temps de la faire mais rien à priori à débloquer.bref ça manque de chose à farmer comme pour craft du stuff sur les monstres enragé et plus de missions à débloquer au fur et à mesure des rangs de gagner. il manque aussi je trouve le fait de pouvoir foutre le skin d'autres armures sur son stuff parce que franchement vu le système de skill qui te force à ressembler à rien pour être au top c'est nase.et reste ces fameux joyaux pour optimiser le tout qui se loot sur les contrat et dont le taux pour en avoir des correct est ridicule.pour info voici mes stats de fin à l'arc (je monte celui à la double lame et sans bouffe) qui évite certaines pièces immondes vu que j'ai eut un peu de chance sur certains joyaux(et beaucoup moins sur d'autres):vie 115endurance 100attaque 271affinité -27%élément de glace 130def 420liste des skill:-mise à mort 3 (augmente l'affinité de 50% sur les faiblesses, ce qui correspond au taux critique)-pare vent niveau 2 (réduit les effets de bourrasque)-machine de guerre 2 (augmente l'atk)-tireur d'élite (révèle l'élément caché de l'arme)-salve mortelle (dégats du perce dragon + 20%)-bénédiction 2 (peu réduire de 30% les dégats et ce skill marche grave)-afflux de vie (+15 de santé)-blizzard (+30 d'atk de glace)-traque sans merci (augmente la puissance du perce dragon)-maitre d'armes (+3% d'affinité)-berserker (augmente les dégats critique de 30%)-maitre archer (augmente la charge de +1)j'ai pas mal de truc à changer mais vu que ça dépend des joyaux bah j'attends....mais pour le moment ça me permet de faire des perces dragons avec les potions de force de l'arc du diablos de 50 à 100 de dégats fois le nombre de coups que ça peut toucher quand ce sont des faiblesse (de 1 à 7 coups) et ce sans la popo du démon. les autres dégats sont très très bons aussi.bref un bon jeu mais qui se torche trop vite dommage.