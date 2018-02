Bonjour à tous.



Il y a un an j'avais entendu parler de la possibilité de jouer à la ps4 sur des smartphones de la marque sony (mais moyennement optimal), aujourd'hui j'ai cru comprendre que le truc a bien évolué et qu'il serait aussi utilisable sur les smartphone sous android. Je dois avouer que la possibilité de basculer sur le portable quand madame veut regarder ses conneries à la télé m'intéresse au plus haut point.



Je serai tenté d'essayer mais par contre je dispose pour le moment d'un samsung galaxy S4 et ma femme un S7, y a t'il des connaisseurs qui pourrait me donner des renseignements là dessus s'il vous plait ?