Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2 :VgChartz a mis le Top à dater du 16 décembre 2017. Le jeu Xenoblade Chronicles 2 aurait dépassé les 600 000, Super Mario Odyssey resterait le jeu le plus vendu et Pokemon Ultra Sun/Moon dépasserait les 4 millions.Au niveau des consoles, la Ps4 dépasserait les 72 millions et la Nintendo Switch dépasserait les 11 millions...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43086/Global/