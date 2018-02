Nintendo et Intelligent Systems organisent actuellement un nouveau concours sur Fire Emblem Heroes nommé "un héros émerge". Le personnage inclus dans le jeu (dont les personnages évènementiels) qui aura le plus de vote sera offert à tous les utilisateurs dans sa version 5 étoile. Chaque jour vous pouvez voter pour un personnage préféré, le concours se termine le 13 (2 jour).Voici le classement au 11 février, les noms et titres des personnages sont en anglais :2. Hector (Fire Emblem: The Blazing Blade)3. Tharja, the Ordinary Girl (Fire Emblem Awakening)4. Azura, the Lady of Ballads (Fire Emblem Fates)5. Ike, the Brave Mercenary (Fire Emblem: Path of Radiance)6. Female Corrin, the Novice Vacationer (Fire Emblem Fates)7. Myrrh (Fire Emblem: The Sacred Stones)8. Ayra (Fire Emblem: Genealogy of the Holy War)9. Azura (Fire Emblem Fates)10. Lucina (Fire Emblem Awakening)La version légendaire de Ike (du dernier évènement) et en tête, suivi d'Hector (qui on le rappelle a gagné le concours "Choisissez vos Héros") et de la version Noël de Thaja. La version Performance d'Azura se classe 4e.Donc on est parti pou avoir Ike Légendaire offert, ça tombe bien puisque je en l'ai pas...