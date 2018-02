Bon, ça c'est fait, un peu plus de 130h de jeu pour le finir et contrairement à Mario Odyssey je vais être un peu moins dithyrambique.- Déjà, j'ai bien aimé le jeu, pour moi, il se situe entre Majora's mask et Wind waker surtout dans sa construction, mais il m'a fallu un temps fou avant de vraiment commencer à l'apprécier, j'ai rarement vu une intro aussi peu engageante, c'est simple, j'ai failli lâcher le jeu avant même d'avoir fini le plateau tellement je me faisais chier, faut dire que même après l'avoir quitté, il m'a bien fallu les 30 premières heures faciles pour vraiment être dedans, après j'ai pris mon pied, je me suis habitué à l'ambiance et les possibilités se fraisaient de plus en plus nombreuse et intéressante, j'ai adoré crapaüter dans ce monde vraiment bien construit et cohérent.- Le gameplay est vraiment ce qui se fait de mieux dans le genre, un gameplay en 3 dimensions si je puis me permettre (et accessoirement un rêve vidéoludique de gosse), rien que le fait de pouvoir grimper dans un arbre, c'est le kif total, par contre l'ergonomie générale n'est pas exempt de défauts, par exemple pouvoir sélectionner rapidement des tenues en fonction des régions n'aurait pas été du luxe, sélectionner rapidement un onglé dans l'inventaire aurait aussi été sympa (au début ça va, mais plus l'inventaire se remplit…), pouvoir classer ses armes dans la sélection rapide comme bon nous semble, etc.- L'environnent est quant à lui vraiment vaste et varié, c'est un plaisir de tous les instants de se promener dans les plaines, les montagnes… Attendez, vous n'avez pas senti une goutte ? Bordel cette pluie de l'enfer !Bon, outre ça, c'est vraiment grisant, il y a toujours un petit quelque chose qui attire le regard et qui pousse à s'éloigner du chemin que l'on essaye tant bien que mal de s'imposer (du pur génie à ce niveau-là).- J'ai trouvé les Png vraiment intéressants, certes ils sont beaucoup moins nombreux que dans d'autres jeux en monde ouvert, mais ont peu tous leur parler, certains donnent des quêtes, d'autres parlent de lieux où il y aurait des choses intéressantes (sans pour autant donner une quête), ils vaquent à leurs occupations respectives en fonction des heures de la journée ou du temps qu'il fait (pareil pour les animaux), ce qui rend le tout très vivant, du moins pour un Zelda; les différentes races sont vraiment intéressantes et c'est un plaisir de les redécouvrir dans cet épisode leur background a vraiment été bien travaillé (J'adore les Goron; très expressif par moments ^^).- Le système d'armes en sucre ne m'a pas dérangé plus que ça, ça oblige à varier ses stratégies de combat, je n'ai bizarrement pas grand-chose à dire sur ça.- Je ne suis pas forcément fan du craft dans les jeux, mais le fait de pouvoir cuisiner tout et n'importe quoi a vraiment été un jeu dans le jeu pour moi, peut être aussi, car j'ai travaillé dans la restauration et tenté de sortir un plat spécifique j'ai trouvé ça vraiment sympa (même si ça ne fonctionne jamais).- J'ai trouvé le bestiaire sympa et pas forcément beaucoup moins important que dans d'autre zelda, c'est varier, au-delà même des changements de couleurs et d'élément pour la plupart des monstres, mention spéciale au Stalhinox bien marrant à "combattre" ^^.- En parlant de ça, j'ai trouvé la difficulté vraiment sympathique pour un Zelda, c'est bien hard au début (la première fois que j'ai croisé un Lynel, je n'aurais peut-être pas dû foncer dessus avec les premières armes du jeu), pour ensuite rejoindre la difficulté normale d'un Zelda, avec quelques montées en gamme vraiment sympa par moments.- Les rubis servent à quelque chose pour une foi et demandent de l'investissement pour être engrangé, que demander de plus ? Des prix moins abusifs peut-être ? J'ai l'impression qu'ils sont passés d'un extrême à l'autre avec ce jeu.J'aimerais maintenant revenir sur certains points qui ont fait débat., alors je ne sais pas si j'ai bien joué au même jeu que certains, mais il y a bien une histoire dans le jeu, je ne m'attendais pas à du The Witcher, mais au moins à une histoire équivalente à ce que l'ont peu suivre dans les autres Zelda, et c'est bien ce que le jeu m'a offert et je ne parle même pas des souvenirs que j'ai trouvés très intéressant, durant tout le jeu, j'ai eu la désagréable impression de jouer avec le Link le plus loser de la planète, le moins légitime, etc. Les souvenirs permettent de comprendre pourquoi, de plus ce Zelda aborde des thèmes assez nouveaux dans la série, un bon point pour ma part., là aussi, je ne m'attendais pas à des quêtes à là The Witcher, mais j'ai trouvé quelles étaient sympas et relativement nombreuses, la plupart des quêtes des pnj s'ont agrémentées de petites histoires et légendes vraiment sympathiques, les quêtes des sanctuaires j'ai trouvé ça vraiment bon, car pour la plupart, ce sont des énigmes avant les sanctuaires, il y a aussi les quêtes non indiquées (ex: l'alpha), sans compter les Korogu, avec leurs petites énigmes disséminer partout sur la carte, avec certaines qui ne sautent pas forcément aux yeux (Les trois… Non, démerdez-vous)., alors là, je ne peux que rejoindre la grogne générale, autant je trouver ça aberrant, mais compréhensif pour Wind Waker, autant là, je me pose la question, surtout que certains fonds s'ont modélisé, j'ai eu la même frustration qu'avec Red Dead Redemption, voire pire, car l'exploration est vraiment le maître-mot du jeu., je peux comprendre que les "donjons" aient pu en décevoir certains, personnellement ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça original, mais hélas par forcément très difficile ce qui impacte leur durée, j'aurai par contre été vraiment déçu s'il n'y avait pas eu les sanctuaires pour compenser, heureusement ce n'est pas le cas et certains en plus d'être plus long que d'autres, reposent sûr de bonnes énigmes, bref, c'est varié et c'est pour moi le principal.- En ce qui concerne la technique, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est propre et souvent joli, par contre artistiquement, c'est juste superbe et c'est vrai que l'on a souvent l'impression de se promener dans un Ghibli tant il emprunte pas mal de choses aux œuvres de Miyazaki.- Pour les musiques, elles ne sont pas inexistantes, mais on s'habitue à ce que la plupart servent une certaine ambiance bucolique, c'est cohérent, j'ai aussi trouvé les voix françaises plutôt pas mal (je suis resté avec), même si par moments j'ai eu l'impression de me retrouver devant les dessins animés des gosses.Pour finir, est-ce que ce Zelda devient mon préféré au-delà du temps et de l'espace ? Non, clairement pas, il manque à mon goût une certaine magie, des musiques qui marquent, etc. Mais surtout ce qui a fait pour moi retomber un peu tout le soufflet, c'est le boss de fin (la fin en elle-même n'est pas trop mal), ils auraient pu faire en sorte de faire quelque chose de grandiose aussi bien visuellement qu'au niveau du gameplay, hélas on dirait que Ganon a fusionné avec l'une des bestioles les moins charismatiques des derniers Resident Evil, quant au reste du combat plus immobile et inintéressant tu meurs (d'ennui), quand je repense à la fin tout en démesure de Mario Odyssey, ça fait mal, du coup, je pense que je ne finirai pas ce Zelda à 100%, l'envi est retombé et rien ne me poussera à en faire plus. Bref, j'ai quand même passé un agréable moment en compagnie de ce Link et j'espère que le prochain transformera l'essai complètement.Mon top 5 de mes Zelda préféré1 Ocarina of time2 Majora's Mask3 A Link Between Worlds4 Breath of the Wild5 Wind WakerEt vous votre top 5 ?Mais, car il y a un mais, autant pour un Zelda j'attendais mieux, autant pour un jeu en monde ouvert je le mets clairement devant tous les autres bacs à sable, j'ai rarement vu aussi grand, cohérent et interactif, une réussite totale qui m'a constamment poussé à avancer tant cela était agréable, je l'ai déjà dit ? Ok, donc je m'arrête là (aussi frustrant que le boss de fin).Bon jeux à vous !