Impossible de le nier, 2017 a été l'année de la révélation à la fois du sanglant comeback de Nintendo et de la sortie de la Switch, une console initialement mal jugée sur son potentiel mais qui a vite fais ses preuves en surpassant des records de ventes et en caracolant dans la tête de la plupart des ventes mondiales, la raison de son succès restera bien évidemment son concept, une console hybride à emporter partout avec soi, avec la mobilité d'une console de portable et la puissance d'une console de salon, mais on pourra aussi mentionner la qualité et bien sûr la quantité des jeux présents dans le line-up, avec de véritables réussites à la fois first-party, third-party et indépendants. Mais alors que 2018 s'annonce comme une année définitivement décisif pour la Switch, pourquoi Nintendo et compagnie a jusque-là annoncé au compte-gouttes quelques rares hits à sortir durant cet année, et pourquoi n'en a-t-il pas profité pour l'heure de péter la barraque en présentant un line-up de folie pour l'année ?Parce que comparé aux consoles concurrentes, le planning de la Switch a l'air assez maigre pour le moment malgré quelques jeux prometteurs ( Octopath Traveler, Bayonetta 3, Pokemon, Metroid Prime 4 ), et ce ne sont pas les récentes prévisions de Nintendo ( objectif 20 millions de Switch rien que pour cet année ) qui vont venir clarifier les réelles attentes de 2018 pour la Switch. Mais une question déterminante se pose : Nintendo est-il vraiment conscient de l'importance de la tâche pour vendre par millions des palettes entières de Switch en 2018 ? Et si oui, pourquoi à l'heure actuelle, la perspective du line-up de cet année a l'air assez floue ? Big N est-il incertain des choix à engager pour l'année fiscale, ou tout compte fait, cache t-il bien son jeu ?Si vous voulez mon avis, il va vraiment falloir que d'ici les prochains jours, Ninty se met enfin à balancer du concret, du lourd, du justifiable, parce que comme l'a démontré 2017, Nintendo pourrait créer à nouveau la surprise en essayant toujours de réaliser quelque chose de nouveau, d'unique, et qui ne pourra pas être simplement copié par ses concurrents,Il y a encore plein de choses qui restent encore à clarifier, tel que le service en ligne payant de la Switch, offrant un sentiment de trop peu pour le moment, et nul doute que ce ne pourrait être finalement qu'une question de jours avant que Big N passe enfin à l'acte.Sinon,, ces temps-ci, on a vu des rumeurs sur un éventuel " gros " Nintendo Direct théoriquement calé pour la semaine prochaine, et sincèrement, croyez vous que ça serait finalement un vrai premier pas concernant le suivi de 2018 pour la Switch ? Et si jamais cela s'avérait vrai, qu'espéreriez-vous voir d'important selon vous dans ce Direct ? Et surtout, pensez-vous qu'il soit très probable qu'on ait en effet un Direct cette semaine, parce qu'en général, les Direct, on les a eu dans la moitié du mois, entre le 12 et le 15... croyez pas ? Et le Direct Mini de janvier dernier n'était qu'au final qu'un simple amuse-bouche... nuance.