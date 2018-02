Nouveau test avec aujourd'hui SHU sur Nintendo Switch. Je vous propose donc un condensé mais vous pouvez retrouver le test dans son intégralité sur mon blog personnel :En effet, Shu n’est clairement pas un jeu à scénario. Il s’ouvre sur une cinématique qui enchaîne les plans fixes afin de nous en apprendre plus sur ce qui va se dérouler ici. On y voit des villageois vacants à leur occupation, lorsqu’il apparaît au loin un orage annonciateur de malheur. Malgré les efforts de « l’ancien du village » afin de le repousser, un monstre énorme surgissant dédît nuages viendra alors occire notre pauvre papy et ravager le village. Il conviendra alors pour Shu, notre héros du jour, de fuir et de retrouver ses compagnons disséminés dans les différents mondes du jeu et de trouver l’autel qui permettra de repousser la créature…Toute la force de Shu réside ici. Dès le premier niveau, on virevolte, on saute, tout s’enchaîne parfaitement et les speedrunners en herbe et autres adeptes de plateformers rapide seront aux anges. Shu ne s’encombre pas de commandes compliquées ou de multiples interactions environnementales et c’est ce qui fait sa plus-value. Malgré cela, il recèle en lui une vraie profondeur de jeu. En plus du saut et de la capacité de planer, on (re)trouvera dans chaque monde deux villageois qui nous rejoindront de manière éphémère et qui nous conféreront pour un temps, deux compétences indispensables pour la progression. Tantôt, un double saut, une autre fois un dash permettant de casser certaines structures, etc…Pour être clair, Shu se veut simple dans sa conception et sa manière d’appréhender son gameplay très minimaliste mais ça ne lui enlève en rien sa profondeur et le plaisir que l’on ressent à parcourir les différents niveaux qui renouvellent sans peine à la fois leur mécanique de progression et les challenges qu’ils nous proposent.Le joueur est libre de parcourir le jeu avec les attentes qu’il souhaite. En effet, chaque niveau comporte des collectables (1 fragment de tablette, 6 créatures et des papillons en nombres) qui pourront soit être ramassés par le joueur, soit complètement ignorés et laissés de côté. Personnellement, j’ai fait l’effort de fouiller dans chaque niveau pour palier un peu au principal (et peut-être le seul) défaut du jeu : sa durée de vie.En plus de ça, une fois un niveau terminé, nous avons la possibilité d’y retourner en mode « Time Attack » afin d’essayer de battre notre temps de référence. Malgré cela, Shu se finit très rapidement et la frustration est d’autant plus grande qu’on aurait aimé prolonger un peu plus l’expérience tant celle-ci est plaisante. En toute sincérité, le challenge n’a rien d’insurmontable et n’est jamais frustrant. Le parfait équilibre entre exigence et promenade de santé en somme. Une vraie réussite sur ce point !Techniquement, Shu n’a rien d’impressionnant, sa force vient là aussi d’ailleurs. Sa direction artistique et son game design sont un régal pour les yeux. Bénéficiant d’une 2.5D au charme certain, il nous propose un univers qui tire ses références du coté de l’Amérique du Sud d’antan et plus particulièrement de la culture Inca… Le jeu est coloré, vivant et le chara-design des quelques protagonistes que nous croiseront fait mouche. En outre, il bénéficie d’une bande son remarquable et d’un habillage sonore soigné. Les bruitages et autres sons d’ambiance sont également d’une grande qualité et s’adaptent parfaitement aux montées et baisses de rythme.Les premiers visuels me faisaient penser à un runner bête et méchant avec pour lui une DA séduisante. Mais en vrai, il est bien plus que ça, c’est un plateformer plaisant, fluide, avec des variations de rythmes dans son déroulement qui apportent de la diversité sur le fond et la forme. Il apporte également avec lui quelques bonnes idées (les pouvoirs spéciaux, les phases de rush…) qui lui rajoutent des éléments de gameplay fort appréciables et renouvellent constamment en profondeur l’aventure.Encore une belle pépite indépendante qui Shute (de fort belle manière) sur l’eShop de notre chère Nintendo Switch.