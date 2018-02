Voici mon Premier Avis sur le Dragon Ball FighterZ :Là aussi, je n'ai pas testé le mode Multi, vu que je veux d'abord tout débloquer dans le mode Solo.Tout d'abord, le jeu est graphiquement magnifique. Je dirais même que c'est le plus beau jeu de la Saga.Les cinématiques sont pour le coup plus que réussies, dépassant même l'animé. Cependant, je trouve que les temps de chargements, même s'ils ne sont pas longs, sont assez fréquents et cassent bien l'ensemble.Le Mode Histoire est assez peu palpitant, avec un système de carte assez mal fichues. Je dirais même que j'ai limite préféré celui des jeux Dragon Ball Xenoverse 1/2.Par contre, au niveau des combats, c'est un sans faute. Les coups et les combo sortent facilement, et le tout est je trouve très fluide.Le Hall est cependant assez raté je trouve, et ne colle pas du tout avec l’esprit du jeu. Il y avait je pense moyen de faire beaucoup mieux.Le Mode Acade, même s'il a le mérite d'être là, est aussi peu intéressant. Je dirais même qu'il sert à rien. Enfin, le nombre de combattants est selon moi correct.Bref, c'est un très bon jeu de combat, mais il n'est pour le moment pas la nouvelle référence sur les consoles de nouvelle génération, qui reste selon moins le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers sur Nintendo Switch... Je plaisante, la référence reste Tekken 7 à mon avis...Source : member15179.html