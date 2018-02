C-17 risque sa vie ! Alors qu'il est blessé, C-17 va aider Goku et Vegeta qui se battent contre Jiren. Il utilise une stratégie au péril de sa vie pour soutenir Goku et Vegeta face au pouvoir écrasant de Jiren!! (Traduction DB-Z.com)

posted the 02/11/2018 at 12:58 PM by diablass59