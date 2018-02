Réalisé et écrit par : Michael et Peter SpierigSynopsis : Une agence secrète se charge de manipuler le temps afin d'empêcher les crimes. Lors d'une mission, un agent reste coincé dans une boucle temporelle.Ce film est directement sortie en vidéo (une sortie cinéma valait le coup). L'affiche est "moche" (car cheap) et surtout elle donne pas du tout l’atmosphère du film.Si vous aimez les films "alambiqués" ça pourrait vous plaire (un des plus "tordu" que j'ai vu).Ethan Hawke (un bon acteur, souvent de "second rôle" mais encore "peu connu" malgré une filmographie intéressante : Les Survivants / Bienvenue à Gattaca / Training Day / Boyhood / Good Kill) arrive à donner vie à cette histoire (absurde) à multiple rebondissement.Les effets spéciaux restent sobre (surement dû au budget du film, mais tombe pas dans l'erreur de vouloir en faire trop avec peu).La réalisation est propre. Le rythme est bon.Après certains diront que c'est tiré par les cheveux...moi j'y vois un exercice de style scénaristique, tel un épisode de "la quatrième dimension".